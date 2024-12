Inter: Biasin indica che mercato aspettarsi da Oaktree e conferma l’interesse per un attaccante

I nerazzurri lasceranno andare Arnautovic e Correa in vista della prossima stagione: almeno un acquisto ci sarà ma a quale prezzo?

Nel vivace mondo del calcio, dove ogni mossa di mercato può cambiare le sorti di una squadra, le voci e le anticipazioni giocano un ruolo fondamentale nell’alimentare l’entusiasmo dei tifosi e delle dirigenze.

Durante una sessione live trasmessa sul canale Twitch di Fcinter1908.it, l’attenzione si è focalizzata sul calciomercato, toccando punti nevralgici legati a possibili trasferimenti che potrebbero interessare l’Inter.

L’attaccante nel mirino

L’Inter sembra mostrare un marcato interesse per giovani talenti emergenti nel campionato di Serie A. Tra questi, Santiago Castro, 19enne che sta dando prova delle sue abilità con la maglia del Bologna anche se oggi ha sbagliato un rigore, è stato segnalato dal giornalista Fabrizio Biasin come possibile obiettivo di mercato per i nerazzurri. Non pochi addetti ai lavori trovano qualche similitudine anche con Lautaro Martinez. Paragonato a Zirkzee per quanto riguarda l’impatto atteso e il costo del trasferimento, il prezzo del giovane potrebbe raggiungere o superare la soglia dei 30 milioni di euro.

Castro ma non solo

Focus particolare è stato dato anche al Bologna, dove, oltre a Castro, si segnala un altro giocatore che sta catturando l’attenzione: Dan Ndoye. Quest’ultimo, a detta di Pasquale Guarro, sembra godere del particolare apprezzamento dell’allenatore dell’Inter, Inzaghi, più che della dirigenza. Lo svizzero può giocare sia come esterno offensivo che come quinto su entrambe le fasce.

Dan Ndoye

Cosa aspettarsi dal mercato dell’Inter

La strategia di mercato dell’Inter per la prossima sessione è chiara: minimizzare le uscite economiche, spendendo più nell’acquisto di cartellini piuttosto che in onerosi ingaggi.

