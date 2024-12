Nazionale, fine carriera, futuro, critiche ed Inter: Sommer si confessa

L’estremo difensore svizzero ha le idee chiare sull’andamento della sua carriera in nazionale e nel club nerazzurro.

In una recente intervista rilasciata alla televisione di Stato elvetica SRF, Yann Sommer ha aperto il suo cuore riguardo diverse questioni.

Il numero uno dell’Inter ha parlato del suo addio alla nazionale, della vita familiare, della sua esperienza con l’Inter e ha fatto considerazioni personali su carriera e futuro.

L’addio alla nazionale

Yann Sommer ha espresso i suoi sentimenti contrastanti vissuti al termine dell’ultima partita con la nazionale svizzera, sottolineando il difficile saluto ai tifosi e la consapevolezza di chiudere un capitolo importante della sua vita. Il portiere ha deciso di dedicare più tempo alla famiglia e al suo club di appartenenza, l’Inter, escludendo altre motivazioni quali eventuali rivalità interne (con Kobel del Borussia Dortmund).

La nuova vita con l’Inter

Il trasferimento all’Inter ha segnato non solo un cambio di scenario professionale per Sommer ma ha anche rappresentato un’opportunità di crescita e soddisfazione. Il portiere si è detto molto soddisfatto dell’accoglienza e del supporto ricevuto dal club nerazzurro, evidenziando come questa esperienza gli stia permettendo di proseguire la sua carriera ad alti livelli, lontano dall’idea di un ritiro sportivo.

Yann Sommer

Scenari futuri e possibili ritorni

Sommer ha condiviso anche i suoi pensieri sul futuro, escludendo categoricamente l’idea di un trasferimento in Arabia Saudita, ma lasciando aperta la porta a un possibile ritorno al Basilea, il club del suo cuore dove ha vissuto momenti significativi della sua carriera.

Troppo piccolo per essere un portiere

Riguardo la critica che più di tutte ha accompagnato la sua carriera, l’estremo difensore rivela: “Ci rido di cuore adesso. A Gladbach si diceva lo stesso all’inizio. Per me questo non ha nulla a che fare con la critica costruttiva. Le critiche sono importanti, ma non così”.

