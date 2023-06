Il difensore della Germania Under 21 sarà un giocatore nerazzurro e svolgerà le visite mediche quando concluderà l’Europeo.

Nonostante qualche intoppo Yann Bisseck sarà un giocatore dell’Inter: l’accordo era stato già raggiunto anche se il Manchester City ha provato l’inserimento, evidentemente quando era già troppo tardi, lo riporta il Corriere dello Sport.

Ausilio Marotta Antonello

I nerazzurri lo preleveranno dalla squadra danese dell’Aarhus per il valore della sua clausola rescissoria, ovvero 7 milioni di euro pagabili in due tranche. Il quotidiano poi rivela un altro retroscena di mercato: Ausilio avrebbe parlato con Ramadani, il procuratore di Luka Romero, giocatore che si sta per svincolare dalla Lazio e che è accostato al Milan. Non si tratterà di un Thuram 2.0: i nerazzurri non sono interessati.

L’articolo Inter: Bisseck arriverà nonostante un inserimento del Manchester City, su Romero non c’è nulla proviene da Notizie Inter.

