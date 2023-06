Sky Sport aggiorna anche sul tema Lukaku: il belga preme per tornare all’Inter. Il Chelsea aspetta l’offerta dei nerazzurri

Come riportato da Sky Sport, il capitolo Lukaku è ancora aperto in casa Inter:

«Dopo essersi assicurato a parametro zero Marcus Thuram in attacco, ora l’Inter proverà a riportare Romelu Lukaku a Milano. Il Chelsea non ha aperto al prestito. Il club continuerà a lavorare per trovare una soluzione».

L’articolo Inter, non è finita per Lukaku: cosa faranno ora i nerazzurri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG