Il capitano della nazionale tedesca Under 21 è già sbarcato ieri sera a Milano e non ci sono dubbi sul fatto che sarà nerazzurro.

Yann Aurel Bisseck, come vi diciamo da settimane, sarà un nuovo giocatore dell’Inter; il giovane difensore ha già firmato un contratto di cinque anni che però non può essere depositato per un motivo ben preciso.

Giuseppe Marotta

Come precisa Sky Sport, i nerazzurri stanno cercando di pagare magari con qualche rata in più la clausola rescissoria di 7 milioni di euro presente nel contratto del giocatore: la clausola verrà pagata comunque e l’affare si farà. L’Inter si è data qualche giorno di tempo per provare a trovare qualche altra soluzione, un bonus o qualcosa di simile.

L’articolo Inter: Bisseck ha già firmato ma si cerca un’altra formula con l’Aarhus proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG