L’Inter sta limando gli ultimi dettagli del contratto di Yann Bisseck: queste le dichiarazioni dei suoi agenti all’uscita dalla sede

Yann Bisseck ha lasciato poco fa la sede dell’Inter in Viale della Liberazione, dove si era recato insieme agli agenti ed all’intermediario per chiudere gli ultimi dettagli per il suo approdo in nerazzurro. A riferirlo è il giornalista Simone Togna sul proprio Twitter, il quale riporta le dichiarazioni rilasciate dai procuratori del calciatore all’uscita dalla sede.

Ismet Dizdarevic, Agente Bisseck: “Siamo andati a mangiare”. Simonian, intermediario della trattativa: “Io solo mangio”. Sulla trattativa: “Vediamo, dai”. Che simpatici questi agenti. Intanto il calciatore, ha lasciato la sede dell’#Inter in macchina. — Simone Togna (@SimoneTogna) July 11, 2023

