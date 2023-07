È sempre più vicina la fumata bianca per la cessione da parte dei nerazzurri dell’estremo difensore camerunese acquistato solo 12 mesi fa a parametro zero.

La Gazzetta dello Sport è sicura che entro giovedì, dopodomani, Inter e Manchester United troveranno l’accordo per il trasferimento in Inghilterra di Andre Onana. I nerazzurri chiedono 60 milioni e l’offerta decisiva dovrebbe ammontare a 55 milioni più bonus facilmente raggiungibili.

Andre Onana

Incassati quei soldi i dirigenti andranno dal Bayern Monaco a trattare Yann Sommer che ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro voluta inserire nel contratto da lui stesso perché sapeva che avrebbe perso il posto col rientro di Neuer dall’infortunio. Lo svizzero anche se l’affare si chiudesse in tempi rapidi, i rapporti coi club sono ottimi, non sarebbe ad Appiano prima di lunedì’ prossimo perché ha giocato in nazionale fino a metà giugno.

L’articolo Onana: possibile accordo entro giovedì, l’Inter andrà subito su Sommer proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG