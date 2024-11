Il tedesco rappresenta un investimento sul futuro del club nerazzurro e, col rinnovo ormai definito, la sua valutazione poco più di una stagione è aumentata notevolmente. Nel cuore della strategia di crescita e consolidamento dell’Inter, emerge una figura centrale per la difesa e il futuro della squadra: Yann Bisseck. La notizia del suo imminente rinnovo rappresenta non solo un voto di fiducia nei confronti del giovane talento, ma anche un segno evidente dell’importanza che il club attribuisce alla costruzione di una rosa competitiva e proiettata nel futuro. In questo contesto, esaminiamo più da vicino i dettagli di questa mossa strategica e il suo impatto sull’Inter e sul giocatore stesso. Un rinnovo significativo Il prolungamento del contratto di Bisseck fino al 2029 è un chiaro segnale dell’investimento a lungo termine che l’Inter ha deciso di fare su di lui. Il passaggio da uno stipendio di 750mila euro a stagione a 1,5 […]

