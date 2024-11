L’albiceleste fa flop nella nottata delle qualificazione mondiali sudamericane. Il capitano nerazzurro è però il migliore dei suoi e continua a migliorare il suo score internazionale. Nella nottata di qualificazioni al mondiale, le emozioni non sono mancate sul campo di gioco, dove la nazionale argentina ha affrontato un imprevedibile Paraguay. L’ Argentina campione del mondo si è dovuta arrendere di fronte alla caparbietà dei giocatori paraguaiani, che hanno ribaltato il risultato a loro favore, vincendo la partita per 2-1. Un’importante vittoria che segue il buon percorso del Paraguay nelle ultime partite, dimostrando una forma notevole e determinazione. Una sconfitta inattesa La partita ha visto un’Argentina spregiudicata con la formazione decisamente offensiva scelta dal tecnico Scaloni con Messi posizionato dietro la coppia d’attacco formata da Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Purtroppo, il possesso palla sterile e una scarsa aggressività hanno lasciato i tifosi dell’Albiceleste con l’amaro in bocca. Un Paraguay aggressivo, […]

