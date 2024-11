Continua il periodo no dell’iraniano che, dopo le scarne e negative presenze in nerazzurro, non si tira su nemmeno con la sua nazionale. Nel mondo del calcio, la pressione e le aspettative possono pesare come un macigno sulle spalle di un giocatore, soprattutto quando si grava su di essi la responsabilità di insaccarla in rete. Questa è la situazione in cui si trova Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano dell’Inter, la cui partenza in questa stagione è stata tutt’altro che lanciata. La sua difficoltà nel trovare la via del gol si riflette non solo nelle sue prestazioni con il club nerazzurro, ma anche con la sua nazionale, l’Iran, delineando un quadro di crisi che merita uno sguardo approfondito. Un avvio stentato per Taremi all’Inter L’Inter da campione d’Italia ha quest’anno l’ambizione di primeggiare tanto in campo nazionale quanto in quello internazionale. Con l’arrivo di un giocatore come Mehdi Taremi l’obiettivo era quello […]

