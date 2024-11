A dimostrazione del progetto della nuova proprietà nerazzurra sono arrivate una serie di firme importanti in casa Inter che ne garantiranno il futuro. Ecco i numeri Nell’epoca in cui il calcio è sempre più un punto di incontro tra realtà sportive, economiche e sociali, l’Inter, guidata dalla proprietà americana Oaktree, si muove sull’asse del mercato con decisioni strategiche destinate a plasmare il volto della squadra per gli anni a venire. La riorganizzazione interna, con un investimento complessivo decisamente importante, non solo consolida il presente nerazzurro con la conferma di figure chiave, ma abbozza anche le linee guida di un futuro in cui tradizione e innovazione si incontrano. Programmazione attenta L’Inter si prepara ad affrontare un calendario fitto, segnato da impegni in campionato e Champions League. La gestione della squadra in vista di queste sfide è cruciale, ed emerge chiaramente una pianificazione meticolosa sia in termini di preparazione atletica che di […]

