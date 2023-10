Il match di ieri tra Inter e Bologna è terminato con un amaro pareggio per i nerazzurri per 2 a 2: questi gli highlights

Nulla da fare per l’Inter contro il Bologna, nel match valido per l’ottava giornata di campionato. La squadra di Inzaghi, in vantaggio per 2 reti a 0, si fa rimontare dai rossoblù e pareggia per 2 a 2 a San Siro.

Questi gli highlights della sfida, pubblicati sui canali social ufficiali del club nerazzurro.

L’articolo Inter Bologna, gli highlights del pareggio dei nerazzurri – VIDEO proviene da Inter News 24.

