Non ha convinto appieno la prestazione offerta da Nicolò Barella nel corso di Inter-Bologna: le pagelle dei giornali sono molto severe

Prestazione opaca per Nicolò Barella in Inter-Bologna, l’ennesima in questo inizio di campionato non particolarmente esaltante per lui. A punirlo è anche la critica, con le pagelle dei quotidiani sportivi italiani.

Per la Gazzetta dello Sport è addirittura il peggiore in campo e gli dà 5: «A Nicolò manca sempre lo spunto per scappargli via (a Freuler, ndr). Cotto». Mezzo voto in più da Tuttosport: «Primo tempo discreto, poi si perde». Il Corriere dello Sport lo fa arrivare alla sufficienza e gli dà 6: «Costruisce con Freuler una sfida fatta di corse e di rincorse».

L’articolo Inter Bologna, le pagelle di Barella: fioccano insufficienze proviene da Inter News 24.

