L’ex allenatore della Roma José Mourinho si è espresso nell’intervista concessa a Federico Ferri e Federico Buffa per Sky Sport

Nell’intervista concessa nel format Buffa Talks, Mourinho ha ricordato anche il suo biennio sulla panchina dell’Inter:

«Io sono sempre molto onesto con me stesso e con gli altri: potevo andare al Real Madrid già dopo il mio primo anno all’Inter. Però avevo firmato un contratto per restare più di un anno, avevo un rapporto incredibile non solo col presidente ma con tutta la sua famiglia. Andai a casa sua a fine stagione e arrivammo alla conclusione che sarei dovuto restare un altro anno».

