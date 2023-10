Dopo l’allenamento svolto stamattina, il Bologna di Thiago Motta tornerà al lavoro anche domani in vista dell’Inter

Sabato sarà il giorno di Inter-Bologna e per le due squadre non c’è un attimo da perdere. La squadra di Thiago Motta tornerà al lavoro anche domani, come da programma pubblicato sul sito ufficiale del club.

Domani, vigilia della partita di Milano, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse.

L’articolo Inter Bologna, il programma d’allenamento di domani per i rossoblù: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG