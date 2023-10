Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della lotta Scudetto e delle squadre coinvolte in essa.

Il Milanista ha intervistato Sandro Sabatini che ha detto la sua sulla lotta Scudetto. “Per me Roma, Lazio e Atalanta sono assolutamente fuori dalla lotta scudetto. La Juventus è la quarta forza, il Napoli può ancora riagganciarsi ma mi sembra difficile. Penso che sarà un duello, fino alla fine, tra Inter e Milan“.

Rafael Leao

Variabile continentale

“Non so che campionato sarà per un motivo molto semplice. Il fatto che nessuno sa quale sarà il percorso europeo dell’Inter e del Milan. È evidente che uscire da una competizione europea potrebbe creare un vantaggio per l’una o per l’altra. Poi, in questo momento, in campionato la classifica offre una lettura abbastanza complicata da fare. Perché le due squadre sono a pari punti con uno scontro diretto che è finito 5-1. Il Milan si porterà dietro un confronto diretto, che è stato durissimo, fino alla sfida di ritorno. Anche se Inter e Milan sono a pari punti comunque incombe uno scontro diretto in cui il divario è stato nettissimo”.

I leader

“Leao è un fuoriclasse tanto quanto Lautaro. Hanno caratteristiche diverse. È ovvio che Leao debba migliorare, ma non non nell’impegno o nelle rincorse come gli chiede qualcuno. Leao deve migliorare nella continuità. È anche vero che giocatori con le sue caratteristiche tanto continui non sono mai stati. Invece, Lautaro, nelle sue caratteristiche è un fantastico finalizzatore, però sono diversi. Ha ragione Marco Parolo quando dice che Leao non sarà mai come Lautaro. Nel fatto che l’incisività di Leao andrà misurata sommando gol e assist, mentre quella di Lautaro solo nei gol”.

