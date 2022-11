Inzaghi prepara l’Inter alla delicata gara contro il Bologna di Thiago Motta. Le ultime sui nerazzurri

Mercoledì l’Inter di Simone Inzaghi tornerà in campo col Bologna, con la possibilità di riprendere il passo in campionato dopo la sconfitta con la Juventus. Il tecnico piacentino ha recuperato Bastoni, out ieri contro i bianconeri. Ecco la probabile formazione nerazzurra:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Indisponibili: D’Ambrosio, Lukaku.

Squalificati: nessuno.

Allenatore: Simone Inzaghi

L’articolo Inter Bologna, Inzaghi ritrova un pezzo pregiato per mercoledì proviene da Calcio News 24.

