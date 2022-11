Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

14.20 – Parla Marotta – L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato in merito al campionato dei nerazzurri. Le parole

13.15 – Parla Zanetti – Il vicepresidente dell’Inter ha parlato della sfida di ieri contro la Juventus. Le parole

12.00 – Kvaratskhelia ancora out – L’attaccante georgiano non prenderà parte alla sfida contro l’Empoli per infortunio. La notizia

9.30 – Rinnova Giroud – L’attaccante continua a viaggiare su ritmi realizzativi convincenti, il Milan è pronto ad offrirgli il rinnovo di contratto. La notizia

9.00 – Parla Stramaccioni – «L’Inter non ha personalità, ha perso tutti gli scontri diretti»: così l’ex tecnico nerazzurro Stramaccioni. Le dichiarazioni

8.30 – Dybala verso il recupero – La Joya manda segnali confortanti nel suo percorso riabilitativo e Mou spera di ritrovarlo per il Toro di domenica. La notizia

