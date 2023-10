Alessandro Bonan ha smentito l’affermazione di Arrigo Sacchi circa l’individualità dell’Inter: ecco la sua risposta

Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan risponde così ad Arrigo Sacchi e alle sue recenti dichiarazioni sull‘Inter.

LE PAROLE- «Thuram mi piace tantissimo, fa un tocco di suola e passaggio da paura. Fisico ma anche tecnico, molto compatibile con Lautaro Martinez. L’Inter è la squadra più collettiva della nostra Serie A, non sono assolutamente d’accordo con chi sostiene che sia una squadra che si affida a delle individualità. Non è vero, l’Inter si muove con tagli, movimenti continui, si arriva al tiro con triangoli. Di individualità non ci vedo niente, né tantomeno di dipendenza»

