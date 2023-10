L’ex centrocampista Alessio Tacchinardi sostiene che il fatto che i bianconeri non partecipino alle coppe europee possa avvantaggiarli.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Alessio Tacchinardi che ha dichiarato di vedere la Juventus come la favorita per la vittoria della Serie A. “Pioli mi è sembrato sincero, io la penso come lui. Senza Coppe, soprattutto se le italiane dovessero superare i gironi, la Juventus in primavera potrebbe avere vantaggi per lo sprint finale. L’Inter è forte in difesa e a centrocampo, ma in attacco si è indebolita rispetto allo scorso anno: è Lautaro-dipendente. Il Milan è un’ottima squadra, però non superiore alla Juve. Il Napoli ha perso l’Osimhen della difesa, Kim, e dipende molto da Victor: i campioni possono esaltare una squadra o destabilizzarla. Vedremo…”.

Olivier Giroud Kim Min Jae

Sui cambiamenti di De Ketelaere

“Sono stato 11 anni alla Juve e ho visto diversi giocatori bravissimi altrove non riuscire a confermarsi al top con la maglia bianconera. Giocare nelle big, con il massimo rispetto per le altre, è un’altra cosa. Non credo che Pioli fosse pazzo, probabilmente De Ketelaere aveva bisogno di un ambiente diverso, come quello dell’Atalanta, dove sei più protetto. Mi auguro che grazie a Gasp il belga diventi un fenomeno, ma per me non lo è ancora. Io ho un debole per Koopmeiners: centrocampista solido, duttile e che segna in diversi modi. E’ perfetto per Gasperini, ma lo sarebbe anche per Allegri. Adesso sento parlare di Hojbjerg per la Juve: il danese per la mediana o Berardi per l’attacco sarebbero rinforzi da scudetto”.

