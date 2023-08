Inter, Bonanni: «Attacco? Non basterebbe Arnautovic» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, l’ex allenatore, Massimo Bonanni, ha commentato la questione attaccante dell’Inter, visto i dubbi sul mercato.

LE PAROLE- «È un buon giocatore ma secondo me all’Inter manca qualcosa lì. Per me l’Inter è la più forte del campionato ad oggi, conosco i giocatori presi e sono molto forti e competitivi. Il Napoli ha preso giocatori come lo scorso anno che dobbiamo vedere alla prova del nove. Ad oggi vedo l’Inter come la squadra che deve vincere il campionato. Ha un centrocampo fortissimo e se prende un giocatore forte davanti, che non è Arnautovic, è completa»

L’articolo Inter, Bonanni: «Attacco? Non basterebbe Arnautovic» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG