Inter, Bordon: «Sommer? Non avrà problemi ad inserirsi nel sistema nerazzurro» Le parole dell’ex portiere

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, l’ex portiere dell‘Inter, Ivano Bordon, ha parlato di Yann Sommer, ormai prossimo a firmare con il club nerazzurro.

LE PAROLE- «Sicuramente se c’è il portiere titolare nelle situazioni tattiche di squadra è importante, ma non penso che sia determinante se arriva dopo. Sommer è un portiere esperto e quindi non è un giovane che deve inserirsi in una situazione che non ha mai vissuto. Sommer di queste situazioni in carriera ne ha avute eccome»

L’articolo Inter, Bordon: «Sommer? Non avrà problemi ad inserirsi nel sistema nerazzurro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG