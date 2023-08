Inter, rebus Scamacca: ecco l’offerta del club nerazzurro per acquistare l’attaccante del West Ham

Come riportato da Alfredo Pedullà su Twitter, l‘Inter non ha intenzione di superare i 25 milioni per acquistare Gianluca Scamacca dal West Ham.

La strategia era: prendere due attaccanti trovando una soluzione per Correa che è assolutamente sul mercato.

#Scamacca: l’#Inter si è fermata a 25 e non va oltre. La strategia era: prendere due attaccanti trovando una soluzione per #Correa che è assolutamente sul mercato. Ora l’#Atalanta può spingere fino in fondo per #Scamacca, senza escludere #DeKetelaere (in attesa del suo sì) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 4, 2023

L’articolo Inter, rebus Scamacca: ecco l’offerta del club nerazzurro proviene da Inter News 24.

