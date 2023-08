Rinnovo Maignan, il Milan ha già allacciato i contatti con l’entourage del portiere francese. Tutti i dettagli

Arrivano importanti novità per quanto in merito al futuro di Mike Maignan. Secondo quanto riferito da Il Giornale, il Milan ha avviato i contatti per il rinnovo del portiere francese.

I rossoneri sono al lavoro per prolungare l’attuale accordo (che scade nell’estate del 2026) fino al giugno del 2028. Oltre alla durata verrà anche aumentato l’ingaggio, che salirà fino a toccare i 5 milioni di euro netti a stagione.

