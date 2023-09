L’ex calciatore Massimo Brambati si è detto sorpreso di un aspetto in particolare dell’Inter e del modo di giocare: le parole

Ospite a Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore e ora procuratore Massimo Brambati parla così dell’Inter e del modo di stare in campo dei nerazzurri, che l’hanno colto di sorpresa.

LE PAROLE- «Mi ha colpito una squadra, ossia l’Inter. Non mi aspettavo che trovasse subito meccanismi e dinamiche importanti a livello difensivo e offensivo, nonostante cessioni importanti. E non mi aspettavo Reijnders del Milan così subito decisivo. Non si parla già più di Tonali. Non mi aspettavo poi che il Milan superasse così la Roma, che pensavo fosse un ostacolo più probante».

L’articolo Inter, Brambati: «C’è una cosa che mi ha sorpreso in modo particolare» proviene da Inter News 24.

