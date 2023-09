Inter e Milan saranno protagoniste dell’infuocato derby del 16 settembre: ecco le statistiche sui tiri in porta

Come si legge su Tuttosport, non c’è partita tra Inter e Milan per quanto riguarda i tiri nello specchio. L’atmosfera per il derby del 16 settembre si scalda sempre più.

INTER MILAN– I nerazzurri hanno fatto meglio in fase difensiva non subendo neanche una rete, dato che non accadeva (insieme a quello delle tre vittorie di fila) dal 1966. Nerazzurri e rossoneri stanno meglio di tutti in Serie A e a confermarlo sono anche le statistiche. L’Inter contro Monza, Cagliari e Fiorentina ha concluso 60 volte, centrando lo specchio in 17 occasioni. Il Milan contro Bologna (2-0), Torino (4-1) e Roma (2-1) ha calciato 36 volte, 17 in porta. Sia Inzaghi che Pioli hanno giovato dal mercato estivo abbracciando tantissimi volti nuovi (12 il nerazzurro, 10 il milanista). Gli organici si sono allungati e probabilmente anche migliorati. Ci sono nuovi leader in campo: Lautaro Martinez sponda Inter, già a cinque gol in tre partite, e ora unico re e capitano dopo gli addii di Handanovic, Skriniar e Lukaku. Dall’altro lato, surfa Rafael Leao, che capitano non è, ma ha la 10 sulla schiena proprio come il Toro. A Roma, super gol.

L’articolo Verso Inter-Milan, le statistiche sui tiri nello specchio: non c’è partita proviene da Inter News 24.

