Marek Hamsik, ex giocatore del Napoli, si è espresso sull’Inter e sulla possibilità dei nerazzurri di conquistare lo scudetto

Come si legge sul Corriere dello Sport, l’ex giocatore del Napoli Marek Hamsik vede nell’Inter una validissima pretendente allo scudetto.

LE PAROLE– «Alla terza giornata di campionato non si può dire, si rischiano figuracce, come ha insegnato il Napoli di Spalletti. Però l’Inter è partita molto bene, viene dalla finale di Champions, quindi ha consistenza e proverà a strappare il titolo al Napoli. Non dimentico Milan e Juventus, i valori delle squadre si conoscono, Garcia ha uomini di spessore, un progetto che va avanti ormai da un decennio, Osi e Kvara; però anche le altre sono attrezzate».

L’articolo Inter, Hamsik estasiato: «Che inizio! Può strappare il titolo al Napoli» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG