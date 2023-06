Inter, Brambati su Lukaku: «Il Chelsea lo userà per arrivare a Vlahovic» Le parole dell’opinionista

Intervistato da TMWRadio, Massimo Brambati ha parlato di quale potrebbe essere il futuro di Romelu Lukaku lontano dall‘Inter.

LE PAROLE- «Lukaku? A me hanno detto che il Chelsea lo userà per arrivare a Vlahovic, forse venderlo per arrivare al serbo»

L’articolo Inter, Brambati su Lukaku: «Il Chelsea lo userà per arrivare a Vlahovic» proviene da Inter News 24.

