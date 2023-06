Inter, Esposito sconfitto col Bari: «Una ferita che sanguina ancora» Le parole dell’attaccante nerazzurro

Sfumato il sogno Serie A col Bari, Sebastiano Esposito farà ritorno all’Inter per poi scoprire quale sarà il suo futuro.

In seguito alla sconfitta dei galletti contro il Cagliari, il giocatore ha voluto esprimere il suo dispiacere tramite post su Instagram.

LE PAROLE- «Questa è la peggiore sconfitta della mia carriera. Una ferita che sanguina ancora. Non meritavamo questo, non così. Non lo meritavate voi, che ci avete sempre spinto a crederci, che ci avete accompagnato. Ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi, la volevamo con tutti noi stessi. Stanotte non dormo come non dormirò per le prossime notti. Eravamo a tanto così dal nostro sogno, un sogno di una CITTÀ, un POPOLO, dei TIFOSI SPETTACOLARI, e di un gruppo di ragazzi che la maggior parte di noi (me compreso) è stato scaricato, abbandonato o non ci credeva più nessuno su esso. Noi abbiamo dimostrato chi siamo! Fiero di noi sono stati 6 mesi incredibili! Resterete sempre nel mio cuore»

