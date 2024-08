L’esterno canadese è in convalescenza in seguito all’infortunio subìto in Coppa America: il nerazzurro cammina già senza stampelle.

Poco più di un mese fa, Tajon Buchanan ha dovuto sottoporsi a un’operazione a causa di una frattura alla tibia avvenuta in allenamento; nelle ultime ore sono arrivate buone notizie sul suo conto.

L’infortunio

Durante una sessione di allenamento con la nazionale canadese in occasione della Copa America, l’esterno ha subito un grave infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico. Questo incidente non solo ha influito sulla sua carriera personale ma ha anche costretto l’Inter a cercare un sostituto temporaneo che ancora non è stato trovato.

Tajon Trevor Buchanan

Segnali di speranza

Nonostante le previsioni potessero sembrare fosche, Buchanan ha mostrato una sorprendente capacità di recupero. Un mese dopo l’operazione, il giocatore è stato visto in piedi senza l’aiuto delle stampelle, un piccolo grande passo verso il ritorno in campo. Questa notizia è stata condivisa dal compagno di squadra Richie Laryea tramite una Stories su Instagram.

Il rientro e le possibili alternative

Il ritorno in campo di Buchanan è fissato fra qualche mese: impossibile essere precisi ora, la migliore delle ipotesi parla di ottobre e la peggiore di fine anno. I nerazzurri hanno pensato di comprare un difensore centrale mancino così da riportare Carlos Augusto al suo ruolo naturale di esterno sinistro, posizione in cui ha giocato il canadese. Tuttavia la questione non viene ritenuta così urgente dato che la dirigenza si sta prendendo tutto il tempo per riflettere sul nome da acquistare.

