Se l’Italia ieri ha giocato per la Nations League, le nazionali americane stanno disputando le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nell’ambito delle qualificazioni mondiali, ogni minuto giocato dai calciatori nelle loro squadre nazionali viene scrutato con attenzione dai loro club, particolarmente quando si tratta di giocatori chiave. L’esempio più recente riguarda Lautaro Martinez, attaccante e stella dell’Inter, e il suo impiego nella partita che ha visto l’Argentina affrontare il Venezuela. Condizioni avverse e scelte tattiche Il match è stato fortemente influenzato dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli, tanto che il calcio d’inizio è stato ritardato di 30 minuti rispetto all’orario previsto. Il maltempo ha reso il campo quasi impraticabile, un fattore che senza dubbio ha influito sulle decisioni tecniche del selezionatore argentino, Lionel Scaloni, inclusa la gestione del minutaggio di un pezzo pregiato come Lautaro Martinez. Com’è andata L’incontro, tenutosi allo stadio Monumentale di Maturín, ha visto l’Argentina pareggiare per 1-1, con reti […]

