Non è stata in generale una buona gara per gli uomini di Inzaghi impegnati ieri all’Olimpico di Roma con la maglia azzurra. Italia-Belgio di ieri sera è stata una partita che ha visto alternarsi momenti di gioco brillante a episodi meno esaltanti; alcuni giocatori hanno segnato in modo significativo il loro impatto sull’esito del match. Tra questi, la prestazione di Dimarco si è distinta in maniera particolarmente positiva, guadagnandosi il riconoscimento come migliore in campo. D’altra parte, Pellegrini ha vissuto una serata da dimenticare, incidendo negativamente sul percorso della squadra con un’espulsione che avrebbe potuto fare ancora più danni di quanti ne ha fatti. Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport. Il migliore Dimarco si è imposto come una vera stella, guadagnandosi la valutazione di 7,5. Il suo contributo è stato decisivo, capace non solo di proporsi come insostituibile nel suo ruolo ma anche di influenzare positivamente il gioco della […]

