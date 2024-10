Il giovane difensore nerazzurro, ultimo acquisto di questa stagione, parla del suo inizio di carriera e del sogno che sta vivendo in questi primi mesi a Milano Nel mondo del calcio, il viaggio di un giovane talento dall’essere un promettente attaccante a trovare la sua vocazione come difensore può essere una storia affascinante di adattamento e crescita. E nella celebre squadra dell’Inter, Tomás Palacios sta iniziando proprio questo capitolo della sua carriera, portando con sé esperienze uniche e ambizioni grandi. Non solo ha condiviso gli inizi della sua trasformazione nel ruolo difensivo e i modelli che ammira, ma ha anche rivelato l’origine del suo soprannome che porta un richiamo alla sua terra natale. Un’infanzia calciatrice e il cambio di rotta Fin dalla tenera età, Palacios, cresciuto in una famiglia dove il calcio occupava un posto centrale, ha iniziato a calciare il pallone con grande fervore. Dall’inizio della sua carriera come […]

