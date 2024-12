Da qui a febbraio i nerazzurri avranno un’agenda a dir poco intasata tra campionato, Champions e Coppa Italia. Ecco i numeri ed il confronto con gli attuali rivali. In un panorama calcistico sempre più esigente e competitivo l’Inter si trova di fronte ad una vera e propria maratona sportiva. Nei prossimi tre mesi, il club milanese affronterà una raffica di impegni impressionante. Un ritmo frenetico che metterà alla prova fisico, tecnica e strategie dell’allenatore Simone Inzaghi e dei suoi calciatori, per di più in un periodo cruciale della stagione che potrebbe definire molti dei loro obiettivi sia in Italia che in Europa. Equilibrio e gestione L’Inter dovrà navigare questo periodo con grande saggezza, bilanciando l’esigenza di competere su più fronti con la necessità di mantenere i giocatori in condizioni fisiche per lo meno buone. La profondità della rosa e la capacità di Simone Inzaghi di gestire il turnover saranno fattori […]

