Queata sera alle 19 si terrà il sorteggio per la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre. Il tornerò estivo è ancora da decifrare ma quali sono i rischi nell’urna per i nerazzurri? Nella cornice della soleggiata Miami, la città che non dorme mai, si svolgerà oggi alle 19 (ora italiana) uno dei nuovi eventi più attesi nel mondo del calcio: il sorteggio degli 8 gruppi che daranno il via alla prima storica edizione del Mondiale per club. Per la prima volta, saranno 32 squadre a competere per il prestigioso titolo, con l’introduzione di novità che promettono di rendere il torneo ancora più entusiasmante. Tra le squadre partecipanti l’Inter e la Juventus rappresentano l’Italia in un torneo che le vedrà confrontarsi con i top club provenienti da ogni latitudine mondiale. Una nuova era, il formato Questo storico sorteggio segna l’alba di una nuova era per il calcio mondiale, […]

