L’Inter accoglie con piacere la decisione di Calhanoglu di voler restare in nerazzurro ma pone delle condizioni alla sua permanenza.

La notizia del crescente interesse del Bayern Monaco per il centrocampista turco Hakan Calhanoglu ha suscitato diverse speculazioni sul possibile futuro del giocatore. Malgrado le discussioni, il destino contrattuale di Calhanoglu con l’Inter sembra rimanere inalterato. La dirigenza nerazzurra ha espresso una posizione netta sulle condizioni contrattuali del giocatore, delineando le strategie e le intenzioni per il futuro.

Interesse del Bayern e strategie dell’Inter

L’attenzione del Bayern Monaco nei confronti di Hakan Calhanoglu è diventata nota recentemente, scatenando dibattiti e anticipazioni sul possibile cambio di casacca per il talento turco. Tuttavia, l’Inter ha prontamente risposto alle speculazioni mantenendo una linea chiara e diretta: Calhanoglu è considerato un elemento incedibile della squadra. La dirigenza ha però precisato che, in caso di richiesta esplicita da parte del giocatore di lasciare il club, non lo tratterrà a tutti i costi. Un trasferimento sarà considerato solo davanti a un’offerta adeguata, che rispecchi il valore impostato dalla società, almeno una sessantina di milioni di euro.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Contratto e posizione economica

Nonostante lo scenario creato dall’interesse del Bayern, Calhanoglu non potrà utilizzare questa circostanza come leva per negoziare un miglioramento delle sue attuali condizioni contrattuali con l’Inter. Il Corriere dello Sport riporta che, anche di fronte alle voci di un possibile interesse da parte del giocatore a prolungare il proprio contratto fino al 2028, con un conseguente adeguamento dell’ingaggio dai 6,5 milioni di euro a stagione, l’Inter ha tenuto una posizione ferma. La società ha chiaramente manifestato l’intenzione di non aprire a margini di trattativa per un rinnovo o un adeguamento contrattuale basato sull’interesse manifestato dal Bayern.

Futuro e decisioni

La situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu resta dunque un punto fermo per la dirigenza interista. Mentre l’interesse del Bayern Monaco suscita riflessioni e apre a scenari futuri, la posizione dell’Inter e del giocatore dovrà trovare un punto di incontro sulla base delle reali intenzioni e dei progetti sportivi. La strategia nerazzurra appare chiara: valorizzare il proprio giocatore stando ferma sulle condizioni contrattuali concordate, senza lasciarsi condizionare da dinamiche esterne.

L’evolversi della situazione dipenderà molto dalle mosse del Bayern Monaco ma, soprattutto, dalla volontà di Calhanoglu di rimanere all’Inter o considerare nuove sfide professionali altrove. Ciò che è certo, al momento, è che qualsiasi decisione verrà presa nel pieno rispetto dei valori e delle politiche stabilite dalla società nerazzurra, a conferma di una gestione attenta e mirata alla stabilità finanziaria e sportiva del club.

L’articolo Inter, Calha resta ma alle condizioni del Club: il contratto non si tocca proviene da Notizie Inter.

