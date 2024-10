I nerazzurri non vorrebbero privarsi del turco ma non si può escludere a priori che non arrivino offerte monstre. Nei corridoi dell’Inter si respira aria di importanti riflessioni strategiche sul futuro della squadra, in particolar modo sul sostituto ideale di Hakan Calhanoglu, nel caso in cui l’influente centrocampista decidesse di trasferirsi altrove. Le voci sussurrano un nome di peso, uno che potrebbe non solo sostituire ma anche elevare il livello del gioco. Il primo tentativo Molti ricorderanno come la scorsa estate il club nerazzurro si trovò a vivere diversi giorni tumultuosi per le voci che arrivavano soprattutto dalla Germania: il Bayern Monaco provò a convincere Calhanoglu ad andar via dall’Inter. Una vera e propria offerta non arrivò a Milano ma effettivamente il giocatore non rimase indifferente al corteggiamento. La situazione Adesso le voci suggeriscono che squadre come lo stesso Bayern Monaco e Manchester City sarebbero pronte ad offrire cifre considerevoli […]

Leggi l’articolo completo Inter: Calhanoglu può partire, in alternativa Oaktree valuta una certezza del ruolo, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG