Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha così parlato in un’intervista a The Digest.

SUI NUOVI ARRIVATI – «I cambi di giocatori sono inevitabili nel mondo del calcio. Mi sono divertito molto all’Inter con i giocatori che se ne sono andati e auguro loro tutto il meglio nelle loro nuove squadre. Lo stesso si può dire per i nuovi giocatori dell’Inter. Sono tutti bravi, giovani e forti. Contribuiranno alla squadra allo stesso modo dei giocatori che se ne sono andati. E dopo tutti questi anni nella squadra, cerchiamo di aiutare i nuovi giocatori in ogni modo».

SE FAREMO MEGLIO DELL’ANNO SCORSO? – «Abbiamo ottenuto molto la scorsa stagione. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e raggiunto la finale di Champions League per la prima volta in 13 anni dall’ultima. In questa stagione, vogliamo far bene dall’inizio. Sono particolarmente concentrato sulla Serie A. Ci sono alcune squadre forti in Serie A, ma siamo ben preparati. L’Inter deve essere sempre in testa alla classifica».

I PUNTI DI FORZA DELL’INTER – «Il club sta facendo un ottimo lavoro. Ecco perché negli ultimi anni hanno fatto bene in Serie A. Il fatto che abbiamo vinto due coppe per la seconda stagione consecutiva è perché il club sta facendo molto bene, e questa stagione non sarà diversa. Noi giocatori lo capiamo. C’è un senso di unità tra i giocatori e lo staff del club, sono come una famiglia».

