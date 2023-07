Mirko Buzzi, ultras della Lazio noto anche come ‘er mutanda’ condannato per tentato omicidio per aver sparato al vicino: la ricostruzione

Mirko Buzzi, noto anche come ‘Er Mutanda‘ nella curva della Lazio è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Come riportato da Fanpage, l’ultras avrebbe sparato ieri mattina al vicino nel comune di Guidonia Montecelio. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe lamentato i rumori molesti di prima mattina: «È domenica e non sono neanche le 8, non fare casino» per poi aprire il fuoco con due colpi. Il vicino, 25 anni, è fuori pericolo di vita, ma dovrà essere operato.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG