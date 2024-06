Nelle ultime ore, dalla Germania e poi dalla Turchia, sta rimbalzando una notizia clamorosa: Calhanoglu vicino al Bayern Monaco.

Nel panorama del calcio europeo, i movimenti di mercato tengono sempre con il fiato sospeso appassionati e addetti ai lavori. Una delle notizie che sta suscitando particolare interesse riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, attuale centrocampista dell’Inter, che sembra essere sempre più vicino a un trasferimento verso il club tedesco del Bayern Monaco. Queste voci, inizialmente diffuse dalla testata giornalistica tedesca Bild, hanno trovato riscontro anche in Turchia, confermando l’intensificarsi delle trattative tra il giocatore e il prestigioso club di Bundesliga.

Accelerata nelle trattative

Il Bayern Monaco, noto per la sua attitudine a rafforzare costantemente la rosa con giocatori di talento, sembra aver messo gli occhi su Calhanoglu dopo aver incontrato difficoltà nelle trattative con altri obiettivi di mercato. In particolare, il club bavarese aveva manifestato un forte interesse per Palhinha del Fulham, avanzando offerte significative che, tuttavia, non hanno portato a un esito positivo. Di fronte al rifiuto del Fulham di lasciar partire il proprio giocatore, l’attenzione si è quindi spostata su Calhanoglu, considerato un’alternativa valida e strategica per il centrocampo.

Hakan Calhanoglu

Conferme e sviluppi

I dettagli dell’interesse del Bayern Monaco per Calhanoglu sono stati ulteriormente confermati da İbrahim Kırkayak, giornalista di TRT Spor con base in Germania. Kırkayak, presente in Germania per seguire gli eventi legati a Euro 2024, ha avuto l’opportunità di interloquire direttamente con il giocatore. Secondo quanto riportato da TRT Spor, Calhanoglu avrebbe confermato l’esistenza di una trattativa in corso con il club tedesco. Questa rivelazione conferma non solo l’autenticità degli interessi del Bayern ma anche la possibilità che il trasferimento possa concretizzarsi in tempi brevi.

Prospettive future

La possibile partenza di Calhanoglu dall’Inter al Bayern Monaco rappresenta un punto di svolta sia per la carriera del giocatore che per le strategie di mercato dei due club coinvolti. Per l’Inter, la cessione di uno dei suoi centrocampisti chiave sarebbe un momento significativo, richiedendo una riflessione sulle alternative e sui possibili sostituti. Dall’altra parte, per il Bayern, l’arrivo di Calhanoglu potrebbe significare l’aggiunta di qualità e esperienza al reparto mediano, oltre a un arricchimento delle opzioni tattiche a disposizione dell’allenatore.

L’articolo Inter, Calhanoglu vicino al Bayern Monaco: la clamorosa indiscrezione proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG