Il Milan starebbe valutando la candidatura di Tammy Abraham qualora saltasse il principale obiettivo che rimane Joshua Zirkzee.

Il mercato del Milan sembra procedere a piccoli passi, non sempre convincenti. Le difficoltà incontrate nella trattativa Zirkzee stanno svilendo e non poco gli animi dei tifosi rossoneri che vorrebbero conoscere in tempi rapidi il nome della nuova prima punta del Milan. Appunto, difficoltà per Zirkzee, e quindi nuovi nomi che si affacciano all’orizzonte del Club di Via Aldo Rossi. Radio mercato mette in luce che il profilo di Tammy Abraham potrebbe essere più di un’idea in casa Milan. Tuttosport ha svelato alcuni dettagli molto interessanti.

La valutazione del Milan

La Roma – scrive Tuttosport – ha messo sul mercato Tammy Abraham. Il giocatore inglese non rientrebbe più nei piani societari e sarebbe stato offerto al Milan che, come riportiamo da giorni, sta avendo più di qualche difficoltà a chiudere l’affare Zirkzee. In quel di Via Aldo Rossi il profilo scalda ma non troppo. La richiesta giallorossa si attesterebbe su 25 milioni di base più bonus.

Paulo Fonseca

I pro e i contro

Gli elementi che potrebbero fare breccia in casa Milan in merito all’arrivo di Abraham sono di natura strettamente economica. Tuttosport evidenzia infatti che il giocatore, pur avendo un ingaggio importante da 4.5 milioni netti, può rientrare nel decreto crescita. Ciò, in soldoni, consentirebbe al Milan di al lordo poco meno di 6 milioni. Gli elementi che suggeriscono invece riflessione sono quelli relativi alla voce infortuni. Il giocatore è stato fuori dai giochi per via di un lungo infortunio e quindi ci sarebbero delle perplessità sulle sue effettive condizioni atletiche.

