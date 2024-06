Il profilo di Kiwior continua a essere in cima ai preferiti in casa Milan. Fonseca ha chiarito cosa si aspetta dal mercato in entrata.

Il Milan non ha occhi ed energie solo per Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Bologna rappresenta senza dubbio una priorità per l’attacco e la squadra mercato rossonera si è posta l’obiettivo di chiudere in fretta, così da potersi focalizzare con attenzione su altre operazioni di mercato, altrettanto importanti. Tra queste figura senza dubbio quella relativa al difensore centrale da regalare a Fonseca, vista la partenza di Kjaer. Jacub Kiwior è il profilo che maggiormente piace al Milan e in particolare a Moncada. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondito la situazione Kiwior svelando alcuni importanti retroscena.

Kiwior: il profilo che piace

Il Milan deve ancora comprendere la tipologia di difensore che desidera regalare a Fonseca. Il profilo di Jacub Kiwior però è da tempo in cima alle preferenze della squadra mercato rossonera. Il polacco piace perché titolare della propria Nazionale, in cui gioca e si impona con autorevolezza. Inoltre conosce molto bene il campionato italiano, in virtù della sua esperienza allo Spezia. All’Arsenal non è riuscito a trovare molto spazio e sicuramente sarebbe motivo di orgoglio e soddisfazione per il giocatore trasferirsi al Milan in un progetto dove sarebbe senza dubbio più protagonista.

Jakub Kiwior

Moncada in pressing su Kiwior

Il Milan accelera, stringe i tempi, avendo ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Il nome di Kiwior è sulla scrivania di Moncada da tempo, il quale ne apprezza le qualità e vorrebbe riportarlo in Italia quanto prima. Il dirigente rossonero – scrive calciomercato.com – già contattato Fair Sports, l’agenzia che nello specifico cura e tratta gli interesse del giocatore polacco ex Spezia. I contatti sono serrati, continui. Kiwior è al momento l’obiettivo numero uno del Milan per la retroguardia. L’Arsenal, detentrice del cartellino, non sarebbe per il momento molto propenso ad aprire a un trasferimento ma il pressing rossonero e la volontà del giocatore potrebbero cambiare tutto.

