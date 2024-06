E’ una corsa a tre per il nuovo centrocampista del Milan. I nomi caldi sono Wieffer e Fofana, sullo sfondo resta sempre viva la pista Hojbjerg.

Il Milan nel prossimo mercato non avrà la sola necessità di acquistare un attaccante importante. Anche il centrocampo ha bisogno di un restyling e di un’aggiunta di qualità. In particolare il profilo ricercato dal Club di Via Aldo Rossi è di un centrocampista che sappia offrire filtro e copertura alla difesa, ma al contempo immettere nel motore del gioco rossonero qualità e velocità. Serve dunque un acquisto mirato che, al momento, potrebbe essere uno dei tre profili selezionati da Moncada e su cui Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle proprie colonne.

Wieffer-Fofana: testa a testa

La squadra mercato rossonera – scrive Il Corriere dello Sport – ha messo in cima alle proprie preferenze a centrocampo Fofana e Wieffer. Il primo gioca nel Monaco e il secondo nel Feyenoord. Entrambi hanno una valutazione importante e risponderebbero in modo ottimale alle necessità del Milan in mediana.

Paulo Fonseca

Hojbjerg: una piacevole suggestione di mercato

Il profilo che circola nelle ultime ore in orbita Milan è quello di Hojbjerg del Tottenham. Il giocatore – scrive Il Corriere dello Sport – potrebbe farsi attrarre da un progetto come quello rossonero che, al contrario del club inglese, è con vista Champions. L’identikit del centrocampista che cerca il Milan è ormai definito e chiaro. E’ in atto, almeno per il momento, un vero e proprio triello per la mediana rossonera. I nomi sono: Fofana, Wieffer e Hojbjerg.

L’articolo Milan, Wieffer-Fofana-Hojbjerg: è triello per il centrocampo rossonero proviene da Notizie Milan.

