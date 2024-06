Si infittisce il caso Leao che potrebbe essere irretito da una ricca offerta proveniente dall’Al-Hilal. Centrale la figura del padre del portoghese.

Il mercato del Milan oltre che concentrarsi sugli arrivi, dovrà guardarsi le spalle dalle insidie di molti top club europei e non solo di mettere le mani sui gioielli rossoneri. In vetrina infatti non c’è solo Theo e Maignan, oltre ai due francese anche Leao ha estimatori pronti a fare follie per portarlo via da Milan. Sul portoghese si segnalano infatti mire molto intense di un top club arabo, pronto a versare ai rossoneri una cifra monstre pur di averlo. Il noto quotidiano portoghese, ‘Record’, ha svelato nuovi retroscena sul futuro di Leao.

Leao all’Al-Hilal?

Secondo quanto riportato da ‘Record’ le percentuali che Leao lasci il Milan per accasarsi all’Al-Hilal sono decisamente basse. Questo perché la clausola del portoghese parla chiaro e recita 175 milioni, cifra che blinda a doppio lucchetto il futuro di Leao al Milan. Il padre del portoghese avrebbe già incontrato un emissario arabo per fare il punto della situazione che, al momento, non prevede nessuna offerta concreta.

esultanza gol Rafael Leao

Leao vuole il Milan

Leao, a più riprese, ha manifestato la ferma volontà di scrivere la storia del Milan e di voler restare in una città come Milano in cui si sente a casa. Il contratto firmato sul finire della passata stagione ne certifica, nero su bianco, quanto espresso a parole in più occasioni. Al momento quindi non si registrano “pericoli” particolari e, a meno di clamorosi sviluppi, il portoghese continuerà a indossare i colori rossoneri anche nella prossima stagione.

