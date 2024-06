Carlo Pellegatti ha svelato che qualora saltasse la trattativa per Zirkzee, Fonseca avrebbe chiesto alla società Abraham della Roma.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Carlo Pellegatti, sul proprio profilo Youtube, ha svelato che qualora saltasse la trattativa per l’olandese, Paulo Fonseca avrebbe fatto una richiesta particolare alla società.

Abraham: l’attaccante scelto da Fonseca

Carlo Pellegatti ha lanciato “un’indiscrezione pesante, ne parleremo meglio nei prossimi video, ma intanto ve lo anticipo: Paulo Fonseca, se non si riuscisse a prendere Zirkzee, avrebbe chiesto al Milan una tipologia di centravanti per lui ideale: preferisce un attaccante d’area, uno che detti la profondità, fisicato, tutte caratteristiche che portano a Tammy Abraham, della Roma, classe 97, ha avuto pesanti problemi fisici ma piace a Fonseca, costa 40 milioni quindi meno degli altri in lista. A livello di ingaggio è 6 milioni, che vogliono dire 9, perché ancora può essere applicato il decreto crescita, quindi come ingaggio sarebbe, netto, 4,5 milioni”.

Joshua Zirkzee

Abraham è il nome giusto?

Abraham nel suo periodo romano in giallorosso ha dimostrato di essere un giocatore importante, forte di testa e capace di trovare con buona regolarità la via della rete. L’infortunio patito sul finale della scorsa stagione lo ha tenuto distante dal calcio giocato per diversi mesi, anche se sembra ormai prossimo il suo totale recupero. Con la Roma ha segnato 25 reti in 75 partire giocate.

