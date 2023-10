L’Inter è la squadra più anziana della Serie A: tanta esperienza nonostante talento e i favori del pronostico nerazzurro

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, emerge un dato abbastanza interessante per quanto concerne l’Inter di Simone Inzaghi. Miglior attacco e difesa Si. Rosa competitiva Si. Favorita Certo, anche se manca un dettaglio particolare.

I nerazzurri infatti sono primi in classifica per quanto concerne l’età media più alta della Serie A. Una novità o quasi visto che i nerazzurri sono una squadra dove i giovani si contano sulle dita di una mano (per quanto talentuosi).

L’articolo Inter, capolista in una classifica particolare. Ecco quale proviene da Inter News 24.

