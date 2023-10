Novità importanti in vista di Torino Inter di campionato, con i granata pronti a rivoluzionare il reparto offensivo ai danni dei nerazzurri

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, in casa Torino ci saranno delle novità importanti in termini di formazioni: la squadra ha necessità di essere rivitalizzata, e la partita contro l’Inter può portare stimoli e motivazioni.

Juric ha stravolto il reparto offensivo del suo Toro, che sabato sera scenderà in campo con una coppia d’attacco composta da Duvan Zapata e Sanabria.

L’articolo Torino Inter, formazione stravolta per sabato sera. La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG