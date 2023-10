Caso scommesse, Fabrizio Maffei, noto giornalista, ha commentato l’inchiesta tra il casino degli ultimi giorni e anche calciopoli

Intervistato da RadioRomaSound 90FM, Fabrizio Maffei ha parlato così del caso scommesse scoppiato negli ultimi giorni, paragonandolo alla situazione di Calciopoli (dove furono coinvolte Juve e Inter).

CASO SCOMMESSE – «La mia esperienza mi insegna di rimanere cauto nei giudizi. Bisogna guardare i fatti, le carte e le notizie certe già uscite. Vedremo nei prossimi giorni cos’altro uscirà. Fabrizio Corona è un personaggio a noi noto che vive per la notizia e sembra fornito di molte prove. Io dico di non sottovalutare le sue informazione e il suo lavoro. Adesso bisognerà capire in che modo agirà la procura che ha convocato lo stesso Corona in qualità di persona informata sui fatti e non come indagata».

PARAGONE COL 2006 – «Beh nel 2006 si trattava proprio di una preparazione a tavolino di partite e risultati. In questo momento ancora non è chiaro se scommettessero su eventi calcistici o se scommettessero su siti illegali e giocassero ai più noti giochi d’azzardo. L’unico che sembra essere uscito allo scoperto è Zaniolo che ha dichiarato di scommettere ma non suo calcio».

