Il capitano e attaccante dell’Inter Lautaro Martinez deve migliorare il suo dato realizzativo all’interno dell’Argentina. La situazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, se da una parte Lautaro Martinez con l’Inter sta facendo faville su faville battendo ogni singolo record dall’altra parte invece con l’Argentina sta facendo molta fatica.

Da oltre un anno (per l’esattezza da 12 partite) il Toro non trova la via della rete con l’Argentina, nonostante sia un giocatore completo e attualmente in piena crescita calcistica.

L’articolo Lautaro Martinez: bene all’Inter, male in Argentina. Ecco perché proviene da Inter News 24.

