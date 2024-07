La cessione onersosa di Valentin Carboni può favorire l’Inter ad ingaggiare Gudmundsson dal Genoa. Il punto sulla situazione.

Il mercato dell’Inter si anima in vista della prossima seasone, tra strategie elaborate e scambi di calciatori che potrebbero dare un nuovo volto alla squadra nerazzurra. Le prossime mosse sul mercato saranno determinanti, con le trattative che si intensificano e i tifosi in attesa di novità.

Il desiderio di Gudmundsson

Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, è al centro delle attenzioni dell’Inter. Il club milanese valuta con interesse l’ingaggio dell’islandese, sebbene l’operazione sia legata alla partenza di un altro giocatore. L’Inter deve infatti liberare risorse economiche e spazio nella rosa per poter accogliere il nuovo arrivato.

Valentin Carboni

Carboni verso l’Olympique Marsiglia

Il sacrificio necessario sembra essere Valentin Carboni. Il giovane argentino è seguito con interesse dall’Olympique Marsiglia, che ha formulato un’offerta di 30 milioni di euro. Tuttavia, l’Inter, valutando il potenziale del giocatore, ne richiede 40, senza escludere la possibilità di inserire un’opzione di recompra nel futuro. Questa trattativa potrebbe essere la chiave per finanziare l’acquisizione di Gudmundsson, considerando le intenzioni di offrire al Genoa un prestito con obbligo di riscatto.

Rinforzi in difesa

Oltre all’interesse per l’attaccante islandese, l’Inter guarda con attenzione anche alla propria linea difensiva. Due i nomi che emergono come principali obiettivi: Cabal, valutato 10 milioni di euro, e Bijol, per il quale l’Udinese chiede 18 milioni. Questi giocatori rappresentano i profili più graditi dalla dirigenza nerazzurra per rafforzare il reparto difensivo in vista dei futuri impegni.

Queste manovre dimostrano un’Inter attiva sul mercato e pronta a fare scelte strategiche per migliorare la qualità della squadra. Resta da vedere quali saranno i prossimi sviluppi e se le trattative in corso si concluderanno con successo, portando nuovi volti all’Inter.

